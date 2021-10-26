МОСКВА, 26 окт — Dow Jones/ПРАЙМ. Контракты на золото в понедельник превысили отметку 1800 долларов США за тройскую унцию, закрывшись на максимуме за более чем шесть недель. Котировки получили поддержку в связи с опасениями по поводу ускорения инфляции. Золото дорожает на ослаблении доллара по итогам прошлой недели

"Реальные процентные ставки находятся на таком же низком уровне, как и в начале пандемии (коронавируса), что оказывает поддержку котировкам золота, поскольку рост инфляционных ожиданий опережает подъем ключевых ставок", — заявил Тайлер Ричи, соредактор Sevens Report Research.

"Восходящий тренд по ставкам, судя по всему, устойчив", однако, в определенный момент "индикаторы инфляции должны достичь пика, если усиление ценового давления и в самом деле носит временный характер", сказал он. "В этой ситуации цены на золото, вероятно, тоже сформируют пик и перейдут к снижению, так как сочетание движущихся вверх процентных ставок и усиления доллара должно нивелировать высокие, но стабильные инфляционные ожидания", — добавил эксперт.

Декабрьские контракты на золото на COMEX закрылись с повышением на 10,50 доллара, или на 0,6%, по 1806,80 доллара за унцию, что является максимумом с сентября 2014 года.

На прошлой неделе золото подорожало на 1,6%, продемонстрировав рост на четырех из пяти последних недель, согласно рыночным данным Dow Jones. Кроме того, рост наиболее активно торгующихся контрактов на прошлой неделе оказался самым стремительным с периода 21-27 августа.

В пятницу золото подорожало после того, как комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла просигнализировали о более высокой вероятности скорого начала сворачивания покупок активов, осуществляемых центральным банком США.

В понедельник цены на золото росли ввиду некоторого отката доходности гособлигаций США с многомесячных максимумов, хотя потенциал роста котировок был ограничен из-за небольшого усиления доллара.

Тем не менее, быки на рынке золота учитывают, что доллар в последние дни снижается после достижения пика ранее в октябре. Ослабление доллара создает предпосылки для удорожания активов, торгующихся за валюту США.

"Американская валюта снижается с 12-месячных максимумов, достигнутых ранее в октябре, так как рынки реагируют на распространение опасений, связанных с инфляцией по всему миру. Это означает, что те факторы, которые ранее в этом году поддерживали доллар, теперь приводят к росту других валют к новым максимумам. Такая динамика ослабляет доллар и поэтому поддерживает золото", – написал Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

Индекс доллара ICE на момент написания статьи в понедельник прибавил 0,2%, однако по-прежнему находился на 0,4% ниже по сравнению с началом месяца.

Декабрьские контракты на серебро на COMEX закрылись с повышением на 14 центов, или на 0,6%, по 24,592 доллара за унцию. За неделю серебро выросло на 4,7%, продемонстрировав самое существенное повышение с 7 мая.

Тем временем декабрьские фьючерсы на медь выросли на 0,7%, до 4,528 доллара за фунт. Январские фьючерсы на платину подорожали на 1,1%, до 1063,80 доллара за унцию, а декабрьские фьючерсы на платину поднялись на 0,6%, до 2048,20 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ