МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Прямые авиарейсы из Хабаровска впервые отправились на египетский курорт, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Россия снимает ряд ограничений на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

"Сегодня, 26 октября, из международного аэропорта Хабаровск отправился первый в истории воздушной гавани прямой рейс в Египет. Борт авиакомпании Pegas Fly вылетел из Хабаровска в Шарм-эль-Шейх в 5.00 с полной пассажирской загрузкой. Время в пути составит 12 часов. Прибытие воздушного судна из Хабаровска ожидается в 9.05 местного времени", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предполагаемая периодичность полетов из Хабаровска в Шарм-эш-Шейх – раз в две недели.