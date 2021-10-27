МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Возможности оплаты с помощью приложения СБПэй планируется расширить до конца года: россияне смогут оплачивать товары, приложив свой смартфон к метке с QR-кодом, также приложение станет доступно владельцам смартфонов на платформе iOS, заявил глава Национальной системы платежных карт (расчетно-клиринговый центр СБП) Владимир Комлев. Центробанк рассмотрит продление компенсаций бизнесу за использование СБП

"До конца этого года мы планируем реализовать в приложении СБПэй технологию оплаты с помощью NFC. Это позволит осуществлять платеж "в один клик". Для пользователя платеж с СБПэй будет выглядеть также, как и оплата смартфоном с помощью привычного ему Pay-сервиса. Однако в ее основе лежат другие технологии: в наклейку с QR-кодом будет встроена NFC-метка. Таким образом, чтобы расплатиться в офлайне, покупателю нужно будет просто приложить смартфон с приложением СБПэй к этой метке. После чего мгновенно произойдет оплата", — сообщил Комлев.

Также возможен сценарий, когда клиент прикладывает свой смартфон к смартфону продавца, на котором установлено приложение для приема платежа через Систему быстрых платежей, добавил глава НСПК.

Банки РФ запустили приложение СБПэй для оплаты товаров по QR-коду через Систему быстрых платежей в апреле этого года. На сегодняшний день приложение доступно клиентам нескольких банков — владельцам телефонов на базе операционной системы Android. "Планируется, что до конца года появится версия СБПэй и для iOS", — добавил Комлев.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.