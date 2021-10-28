МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Схем у мошенников, направленных на дистанционное воровство денег россиян, крайне много, они очень разнообразные, тонко и тщательно продуманные, улучшаются и меняются каждый день, при этом можно выделить три наиболее популярные, сообщила РИА Новости президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Касперская рассказала об ошибках, которые свойственны системе ИИ

Первую схему, по ее словам, можно назвать "легкий заработок". Мошенники рассылают письма по электронной почте, сулящие деньги. "Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам‑сайт. Его просят оплатить "агентское вознаграждение". "Вознаграждение" уходит злоумышленникам", — раскрыла Касперская подробности.

Кроме этого, по ее словам, человек рискует сохранностью персональных, платёжных данных, которые вводил на сайте. Их забирают злоумышленники, пользуются ими, чтобы снять его деньги. По данным "Лаборатории Касперского", таких писем в России — миллионы. Так, во втором квартале в России их было выявлено 2 миллиона, больше в три раза, чем в первом квартале.

Вторая популярная схема — "уголовное дело", продолжает Касперская. Так, сотрудники якобы МВД или других органов сообщают по телефону клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Злоумышленникам в процессе разговора удается выманить у жертвы данные, которые позволяют похитить ее деньги – это персональные данные, данные платежных карт и так далее.

И, наконец, замыкает тройку успешных уловок — это "кредит на ваше имя + резервный счёт". Злоумышленник звонит человеку от имени банка, сообщает, что мошенники хотят оформить онлайн-кредит на его имя. Чтобы "предотвратить это", жертву убеждают саму оформить кредит на ту же сумму, обналичить средства и перечислить их на "резервный счёт" для мгновенного погашения долга, рассказала эксперт.

По данным Банка России, количество хищений у клиентов банков во втором квартале текущего года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 236,97 тысячи, объем таких мошеннических операций вырос в 1,4 раза, до 3 миллиардов рублей. За это время Банк России инициировал блокировку 11,8 тысячи телефонных номеров мошенников, что более чем в два раза больше показателя за аналогичный период 2020 года.