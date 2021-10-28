МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Краснодар в октябре стал безусловным лидером среди крупных российских городов по подорожанию вторичного жилья, рассказали РИА Недвижимость аналитики консалтинговой группы SRG. Министр спрогнозировал сроки стабилизации цен на жилье в России

"Лидерство удерживает Краснодар. Как и в сентябре, средняя стоимость предложение на вторичном рынке жилья выросла больше всех, прибавив 15,55%. По сравнению с октябрем 2020 года цены увеличились почти на 50% (+48,45% за год) — до 82,6 тысячи рублей за квадратный метр", — сообщили в компании.

Второе место по месячной динамике цен, по данным SRG, занял Екатеринбург. За месяц средняя стоимость "вторички" здесь увеличилась на 5,3% — до 88,4 тысячи рублей за квадратный метр). В тройку лидеров также попал находится Нижний Новгород, где в октябре стоимость жилья выросла на 5,04%. Казань заняла четвертое место (+4,62% в октябре).

Замыкает пятерку Москва, где на вторичном рынке квадратный метр жилья прибавил за месяц в цене 4,09% и достиг отметки 275,7 тысячи рублей, рассказали в компании.

Динамика от 3,06% до 3,98% отмечена в Самаре, Омске, Ижевске, Новосибирске и Воронеже. В Саратове, Тольятти, Челябинске, Уфе, Тюмени, Перми и Ростове-на-Дону квадратный метр подорожал в октябре на 2,11-2,92%.

При этом в Санкт-Петербурге и Волгограде отмечается наименьший рост средней стоимости предложения квадратного метра. В октябре "квадрат" в Санкт-Петербурге прибавил 1,97%, достигнув до 160,6 тысячи рублей. В Волгограде вторичное жилье выросло в цене на 1,64%, рассказали в компании.

"В среднем стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в 20 крупных городах РФ в октябре 2021 года оставляет 84,9 тысячи рублей. Это на 3,96% больше, чем в сентябре 2021 года и на 19,48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост цен продолжается. В октябре динамика увеличение квадратного метра по отношению от месяца к месяцу оказалась наибольшей, что может быть обусловлено вымыванием недорогих лотов и медленным пополнением вторичного рынка новым объемом предложения", — констатировали в SRG.