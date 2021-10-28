ВЕРОНА (Италия), 28 окт — ПРАЙМ. Велик риск появления новых судебных исков наподобие суда климатических активистов против Shell о выбросах парниковых газов, такие иски могут затронуть нефтегазовые компании, банки и инвесторов, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин. Сечин прокомментировал энергетический кризис в Европе

Он напомнил, что в мае климатические активисты выиграли дело против нидерландской Shell. Суд в Гааге обязал компанию ограничить или привести к ограничению совокупного годового объема всех выбросов СО2 в атмосферу в результате операционной деятельности и продать энергоносители группы Shell в таком объеме, чтобы этот показатель снизился как минимум на 45% в конце 2030 года по сравнению с уровнем 2019 года. По мнению истцов, Shell сознательно наносит ущерб экологии и нарушает закон, наращивая добычу ископаемого топлива.

"Вынужден констатировать, что риск новых судебных исков такого рода достаточно велик. Под риском находятся не только нефтегазовые компании, но также банки и инвесторы, которым может быть фактически запрещено инвестировать в нефть и газ", — рассказал Сечин в ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, из-за таких ситуаций появляется новая система координат помимо экономической. Она строится на климатическом давлении и даже шантаже и исключает базовый принцип экономической эффективности. При этом игнорируется социальная ответственность игроков рынка, от которой во многом зависит благосостояние людей в целом.

Кроме того, Сечин напомнил, что в июне хедж-фонд Engine No 1 получил три места в совете директоров американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, после чего объявил, что намерен добиваться сокращения нефтедобычи компании.

Глава "Роснефти" считает, что в результате энергетические компании оценивают такие вызовы как сокращение ресурсной базы, рост затрат и изменения спроса, но вынуждены иметь дело с другими рисками, включая судебные, которые угрожают самом существованию компаний. Это требует дополнительного юридического анализа и выработки защитных мер, заключил он.