КИЕВ, 29 окт — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" в пятницу совершит поставу газа молдавской компании S.A. "Energocom" в объеме 500 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба компании. "Оператор ГТС Украины" предоставил Молдавии в долг 15 млн кубометров газа

"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. "Energocom", согласно которому уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тысяч кубометров газа", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Нафтогаз" продолжит участие в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа.

"В случае одобрения тендерного предложения "Нафтогаз" готов поставить необходимые объемы газа в Молдову", — сообщает компания.

Украинское издание "Экономическая правда" в понедельник со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что "Нафтогаз Украины" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа в случае необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица после этого опровергла эту информацию. Позже пресс-служба "Нафтогаза" в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщила, что компания все-таки подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены.

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.