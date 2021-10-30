МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В акваторию Чёрного моря вошел несущий крылатые ракеты эсминец США "Портер", контроль за его действиями осуществляется силами и средствами Черноморского флота, сообщили в субботу журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", — заявили в Центре.