МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Банк России предлагает клиентам банков и страховых компаний поучаствовать в опросе о безопасности предоставления финансовых услуг, сообщается на сайте регулятора. Банк России предупредил о переходе черных кредиторов в онлайн

"Регулятор предлагает клиентам банков и страховых компаний — гражданам и юридическим лицам — принять участие в опросе о безопасности услуг, предоставляемых этими финансовыми организациями", — говорится в сообщении.

Уточняется, что респондентам нужно будет оценить, насколько подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества. Кроме того, желающим пройти опрос предложат ответить на вопросы о частоте сбоев сервисов, о том, насколько оперативно финансовые организации действуют при совершении мошеннических операций, и так далее.

"Анализ такой информации позволит регулятору выстраивать более эффективное взаимодействие с поднадзорными организациями в сфере кибербезопасности. Результаты опроса будут учитываться и при формировании подходов к информационно-просветительской работе по повышению киберграмотности", — добавляется в сообщении.

Опрос анонимен и продлится до 3 декабря, пройти его можно на сайте Банка России и с помощью QR-кода, который будет размещен в отделениях МФЦ, социальных учреждениях и других общественных местах.