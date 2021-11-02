МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Великобритания приветствует заявление Франции, что Париж не будет продолжать реализацию санкций, планировавшихся со 2 ноября, говорится в сообщении канцелярии британского премьера, поступившем в РИА Новости. В Великобритании решили, что Евросоюзу угрожает распад

Франция 27 октября заявила, что объявит 2 ноября первые санкции против Великобритании за несоблюдение соглашения, касающегося лицензий для французских рыбаков. Как отметил позднее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, говоря об ответных мерах, британские лодки больше не смогут выгружать свою продукцию во французских портах.

"Мы приветствуем заявление французского правительства о том, что они не будут продолжать реализацию предложенных ими мер, как планировалось, с завтрашнего дня", — отмечается в сообщении.

"Мы приветствуем признание Францией того факта, что для решения ряда трудностей в отношениях между Великобританией и ЕС необходимы углубленные обсуждения. Лорд Фрост (Дэвид Фрост, главный переговорщик с ЕС – ред.) принял приглашение Клемента Бона (французский министр по европейским делам – ред.) и с нетерпением ожидает дискуссий в Париже в четверг" – добавили на Даунинг-стрит. Там напомнили, что Британия неоднократно заявляла о готовности продолжить интенсивные дискуссии по рыболовству, включая рассмотрение любых новых доказательств в поддержку оставшихся заявок на получение лицензий.

В британском МИД в ответ на санкционные угрозы со стороны Парижа заявляли, что продолжат поднимать этот вопрос с Комиссией ЕС и правительством Франции, и Великобритания рассмотрит возможность принятия дальнейших мер по мере необходимости, включая возможность запуска процедур урегулирования споров в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement, TCA) и других практических мер, включая осуществление строгих правоприменительных процедур и проверок рыболовной деятельности ЕС в территориальных водах Великобритании в соответствии с условиями TCA.

Власти Великобритании подчеркивают, что удовлетворили 98% заявок на получение лицензий от судов ЕС на ведение рыбной ловли в водах Великобритании и "рады рассмотреть любые дополнительные доказательства в отношении оставшихся 2%".

В конце сентября британское министерство окружающей среды сообщило, что 1700 судов из ЕС получили лицензию на ловлю рыбы в водах Великобритании, из них 117 лицензий были выданы судам из ЕС для ведения промысла в территориальных водах в зоне 6-12 морских миль. Суда должны быть длиной не более 12 метров. В министерстве отметили, что 35 судов меньшего размера не предоставили подтверждающих свидетельств ведения промысла в этой зоне. Министерство выдало только 12 лицензий французским рыбакам, рассмотрев 47 заявок.