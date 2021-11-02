МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ставки по льготным ипотечным программам в российских банках до конца года могут снизиться на 0,2-0,4 процентного пункта, поделилась мнением с РИА Новости зампред правления банка "Зенит" Наталья Тутова. В России выросли ставки по ипотеке и потребкредитам

"По ипотечным программам с государственным субсидированием ожидаем снижение ставок в диапазоне 0,2–0,4 процентного пункта. Увеличение ключевой ставки дало банкам запас для улучшения условий по льготным программам", — полагает Тутова.

Она пояснила, что льготная ипотека менее чувствительна к изменению ключевой ставки: чем выше ключевая ставка ЦБ, тем больше получают банки субсидий. "Кредитным организациям выгоднее держать ставки на низком уровне по льготным программам, так они больше зарабатывают за счёт объёма выдачи. Однако удерживать низкие ставки могут себе позволить лишь банки с обширной базой дешевого фондирования", — отметила Тутова.

Она напомнила, что сейчас по семейной ипотеке на рынке действуют ставки от 4,1% годовых до 5,5% годовых, по льготной ипотеке — от 5,7% годовых до 6,5% годовых.

При этом по стандартным программам ипотечного кредитования без государственной поддержки ставки вырастут умеренно в среднем на 0,3–0,5 процентного пункта, полагает собеседница агентства. Однако в преддверии "высокого сезона" в ноябре-декабре, по мнению Тутовой, спрос на розничные кредиты вырастет, поэтому банки будут стараться сохранить для своих клиентов наиболее приемлемые условия.

Клиентская активность по ипотеке сохраняется на высоком уровне, добавляет Тутова. Наибольшим спросом в Московском регионе пользуются ипотечные продукты для приобретения готового жилья на вторичном рынке. В регионах спрос распределяется равномерно — доля первичного рынка находится на одном уровне со вторичным жильем.