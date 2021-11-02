МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Задачи, которые предстоит решить при внедрении цифровых валют, лежат не только в технологической плоскости, но в части выстраивания модели и методологии работы, влияния на бизнес-модели банков, считает старший управляющий директор департамента "Стратегия и консалтинг" по работе с банками консалтинговой компании Accenture в России Ирина Одинаева.

Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января, сейчас идет ее разработка.

"Если говорить о проблемах, связанных с цифровой валютой, то они лежат не только в технологической области, здесь, скорее, вопрос того, как правильно выстроить модель и методологию работы, как это повлияет на бизнес-модели банков, как реализовать внедрение цифровых валют с наибольшими выгодами для всех сторон: для игроков рынка, населения", — сказала Одинаева РИА Новости.

Она отметила, что основные преимущества при внедрении цифровых валют находятся на стороне государства и регулятора — это обеспечение прозрачности, возможность отслеживания потоков денежных средств и новый взгляд на безопасность валюты. "Преимущества для коммерческих игроков, и то, как это повлияет на их бизнес-модели – то, над чем сейчас работают все крупнейшие коммерческие банки", — указала она.

Она также рассказала, что на этом пути центральные банки должны проработать и принять решения по целому ряду вопросов: выбор целевой модели и дизайна цифровой валюты (в том числе, анонимность и конфиденциальность платежей); технологические аспекты (например, реализация платежей в офлайн-режиме); пилотирование и последующее масштабирование цифровых валют.

"Еще многие другие аспекты также требуют внимательной проработки, исследования и экспериментирования – пока технологии цифровых валют остаются зоной для инноваций и развития. И здесь мы видим большую важность развития глобального сотрудничества и кооперации, чтобы усилия на уровне каждой из стран помогали всем продвигаться быстрее и эффективнее в освоении технологий. Но это еще более важно, чтобы уже сейчас закладывать основы для будущей трансграничной интеграции и обеспечить потенциальную совместимость цифровых валют в рамках региона", — добавила эксперт.

Она также подчеркнула, что что полноценное использование цифровых валют невозможно без повышения уровня финансовой грамотности людей.