МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Жертвами целенаправленных кибератак в России чаще всего становятся финансовые компании — 44% случаев, за ними идут предприятия ТЭК и госучреждения, говорится в исследовании российской IT-компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies. США ввели санкции за кибервымогательство против россиянина и украинца

"Чаще всего жертвами становились финансовые компании — 44% случаев, на втором месте оказались предприятия топливно-энергетического комплекса — 33%, замыкают тройку госучреждения — 29% случаев", — говорится в сообщении.

Результаты исследования показали, что большая часть целевых атак была направлена на определенную компанию, отрасль или группу лиц. Подобные атаки обычно проводят после предварительной разведки и сбора информации, они способны нанести ощутимый урон и напрямую повлиять на работу организации, в том числе на финансовые результаты.

Специалисты в сфере информационной безопасности считают, что в 78% случаев целью атак хакерских группировок является кража ценной информации, в 53% — нанесение удара по репутации, в 37% — кража финансовых средств, в 30% преступниками движут политические мотивы и в 6% преследуются какие-либо иные цели. Страны G20 договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберугрозами

Согласно ответам респондентов, последствиями целевых атак в 39% случаев является простой инфраструктуры, в 34% — нарушение бизнес-процессов, также 34% приходится на уничтожение или подмену данных. В 17% случаев происходит утечка информации, в 16% — приходится выплачивать выкуп злоумышленникам и 9% приходится на другие последствия.

"Классы решений, которые сфокусированы на обнаружении злоумышленника в сети, есть лишь в каждой пятой компании: песочницы (Sandbox), которые проверяют файлы в изолированной виртуальной среде, есть у 28% опрошенных, системы глубокого анализа трафика (NTA) — у 27%. Специализированные комплексные решения используют только 15% респондентов", — отмечается в исследовании.