События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 ноября
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:45
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (ноябрь)
|-1,5%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,7%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|0,7%
|1,4%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (октябрь)
|10,7%
|12,4%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,5%
|0,5%
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|13:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,16%
|16:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|4%
|4,3%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,4%
|0,6%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|281 тыс
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,291 млн барр
|1,9 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,916 млн барр
|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (октябрь)
|-62 млрд долл
|-179 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (3кв2021)
|10,5%
|4,6% (прогноз)
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за октябрь 2021
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за октябрь 2021
|RUB
|ТГК1 — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|RUB
|Евраз — День инвестора
https://1prime.ru/News/20211109/835165211.html