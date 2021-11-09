МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:45 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема    
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (ноябрь) -1,5%  
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,1% 0,7%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 0,7% 1,4%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (октябрь) 10,7% 12,4%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,5% 0,5%
12:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана    
12:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
13:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,16%  
16:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,2% 0,4%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 4% 4,3%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,4% 0,6%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 281 тыс  
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 3,291 млн барр 1,9 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,916 млн барр  
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (октябрь) -62 млрд долл -179 млрд долл

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (3кв2021) 10,5% 4,6% (прогноз)
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за октябрь 2021    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за октябрь 2021    
  RUB ТГК1 — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
  RUB Евраз — День инвестора    