МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что поставки газа в Китай по "Силе Сибири" с начала ноября ежедневно превышают суточные контрактные обязательства более чем на 30%. "Газпром" рассказал о рекордных отборах газа из европейских хранилищ

"Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства "Газпрома" более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума — были выше на 35,4% суточных обязательств "Газпрома", — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в декабре 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров. По договору купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской корпорацией CNPC они будут производиться 30 лет. К 2025 году поставки должны достичь 38 миллиардов кубометров в год.

Ранее сообщалось, что экспорт по "Силе Сибири" в январе-сентябре составил 7,1 миллиарда кубометров.