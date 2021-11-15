МОСКВА, 15 ноя ПРАЙМ. Владимир Путин дал кабмину ряд поручений в части транспорта. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Так, поручил кабмину до 20 декабря доработать и утвердить одобренную Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года. 

Срок исполнения поручения — 20 декабря.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Ж/Д ИНФРАСТРУКТУРЫ

Путин также поручил правительству до 30 марта 2022 года рассмотреть вопросы об использовании железнодорожной инфраструктуры для городских перевозок.

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"Правительству Российской Федерации:… рассмотреть на заседании правительственной комиссии по транспорту вопросы об использовании железнодорожной инфраструктуры для развития городского железнодорожного транспорта и об обеспечении его взаимосвязанности с пригородным железнодорожным сообщением, определив источники финансирования необходимых мероприятий, и представить соответствующие предложения", — говорится в перечне.

Срок исполнения — 30 марта 2022 года.

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Президент поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета при участии представителей бизнес-сообщества до 30 марта предусмотреть в плане реализации транспортной стратегии расширение сети авиаперевозок внутри регионов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации, при участии представителей бизнес-сообщества с учетом предложений, представленных в ходе подготовки к заседанию президиума Государственного совета Российской Федерации: разработать план реализации Транспортной стратегии, предусмотрев в нем в том числе… мероприятия, направленные на расширение сети маршрутов внутрирегиональных авиационных перевозок, создание механизмов повышения доступности перевозок по таким маршрутам, обновление парка воздушных судов, используемых на указанных маршрутах, модернизацию аэропортов с низкой интенсивностью полетов и оптимизацию предъявляемых к ним требований по обеспечению транспортной безопасности", — говорится в перечне.

Срок исполнения поручения — 30 марта следующего года.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ОПОРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

Кроме того, президент дал кабмину поручение до 1 июля представить предложения по финансированию формирования единой опорной транспортной сети. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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"Правительству Российской Федерации… представить предложения об обеспечении финансирования мероприятий по формированию единой опорной транспортной сети, в том числе в целях доведения к 2030 году не менее 85 процентов объектов инфраструктуры, входящих в ее состав, до нормативных требований, определив источники финансирования мероприятий по содержанию и ремонту, в том числе капитальному, входящих в эту сеть объектов транспортной инфраструктуры", — сказано в перечне.

Срок исполнения поручения — 1 июля.

ИЗБЫТОЧНЫЕ ПОТЕРИ Ж/Д ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Путин поручил до 30 марта подготовить доклад о компенсации потерь в доходах пригородных железнодорожных перевозчиков, возникающих из-за тарифного госрегулирования на услуги по использованию инфраструктуры общего пользования, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации… представить доклад, содержащий актуальную информацию об обеспечении компенсации потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении", — говорится в перечне.

Срок представления доклада — 30 марта 2022 года.

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляется в 72 субъектах РФ 25 пригородными пассажирскими компаниями.