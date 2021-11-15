МОСКВА, 15 ноя ПРАЙМ. Владимир Путин дал кабмину ряд поручений в части транспорта. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Так, поручил кабмину до 20 декабря доработать и утвердить одобренную Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Срок исполнения поручения — 20 декабря.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Ж/Д ИНФРАСТРУКТУРЫ

Путин также поручил правительству до 30 марта 2022 года рассмотреть вопросы об использовании железнодорожной инфраструктуры для городских перевозок. Песков рассказал о разговоре Путина и Лукашенко по транзиту газа

"Правительству Российской Федерации:… рассмотреть на заседании правительственной комиссии по транспорту вопросы об использовании железнодорожной инфраструктуры для развития городского железнодорожного транспорта и об обеспечении его взаимосвязанности с пригородным железнодорожным сообщением, определив источники финансирования необходимых мероприятий, и представить соответствующие предложения", — говорится в перечне.

Срок исполнения — 30 марта 2022 года.

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Президент поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета при участии представителей бизнес-сообщества до 30 марта предусмотреть в плане реализации транспортной стратегии расширение сети авиаперевозок внутри регионов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Путин: нельзя допускать необоснованного завышения цен при постройке дорог

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации, при участии представителей бизнес-сообщества с учетом предложений, представленных в ходе подготовки к заседанию президиума Государственного совета Российской Федерации: разработать план реализации Транспортной стратегии, предусмотрев в нем в том числе… мероприятия, направленные на расширение сети маршрутов внутрирегиональных авиационных перевозок, создание механизмов повышения доступности перевозок по таким маршрутам, обновление парка воздушных судов, используемых на указанных маршрутах, модернизацию аэропортов с низкой интенсивностью полетов и оптимизацию предъявляемых к ним требований по обеспечению транспортной безопасности", — говорится в перечне.

Срок исполнения поручения — 30 марта следующего года.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ОПОРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

Кроме того, президент дал кабмину поручение до 1 июля представить предложения по финансированию формирования единой опорной транспортной сети. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Путин призвал ЕС не перекладывать ответственность за миграционный кризис

"Правительству Российской Федерации… представить предложения об обеспечении финансирования мероприятий по формированию единой опорной транспортной сети, в том числе в целях доведения к 2030 году не менее 85 процентов объектов инфраструктуры, входящих в ее состав, до нормативных требований, определив источники финансирования мероприятий по содержанию и ремонту, в том числе капитальному, входящих в эту сеть объектов транспортной инфраструктуры", — сказано в перечне.

Срок исполнения поручения — 1 июля.

ИЗБЫТОЧНЫЕ ПОТЕРИ Ж/Д ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Путин поручил до 30 марта подготовить доклад о компенсации потерь в доходах пригородных железнодорожных перевозчиков, возникающих из-за тарифного госрегулирования на услуги по использованию инфраструктуры общего пользования, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации… представить доклад, содержащий актуальную информацию об обеспечении компенсации потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении", — говорится в перечне.

Срок представления доклада — 30 марта 2022 года.

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляется в 72 субъектах РФ 25 пригородными пассажирскими компаниями.