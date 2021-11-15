МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин поручил кабмину совместно с Госсоветом подготовить исчерпывающий перечень документов и согласований, которые требуются для реализации строительных проектов, в том числе в целях сокращения сроков их исполнения и исключения избыточных или дублирующих процедур. Путин дал правительству ряд поручений по развитию транспорта

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов, согласований, необходимых для реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, в том числе в целях сокращения сроков их реализации и исключения избыточных или дублирующих процедур, и утвердить указанный перечень", — сказано в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – 30 марта 2022 года.