МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций умеренно снизится в четверг на фоне дешевеющей нефти, считают аналитики.

Также негатива добавляют снижающиеся цены на промышленные металлы, полагают они.

ПРОГНОЗЫ

"С учетом утреннего падения нефтяных котировок состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным спадом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". Мосбиржа 25 ноября не будет торговать американскими акциями

"Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск)", — добавляет он.

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4135-4145 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4120, 4100 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 4150, 4170 пунктов, добавляет он.

"Учитывая находящийся под давлением нефтяной рынок и почти полное отсутствие значимой статистики, ожидаем сегодня консолидацию индекса Мосбиржи в нижней границе диапазона 4100–4150 пунктов", — говорит Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

По состоянию на утро четверга на мировых рынках преобладают сдержанные коррекционные настроения, также обращает внимание аналитик. Вместе с ценами на нефть дешевеют и на промышленные металлы, указывает он. И хотя американские фьючерсы торгуются в слабом плюсе, ключевые азиатские рынки расположились в "красной" зоне второй день подряд, добавляет он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Немецкий и французский фондовые индексы вновь достигли новых исторических рекордов в среду, в то время как британский индикатор снизился на рекордном за 10 лет уровне инфляции в стране. В то же время биржевые индексы США сократились до 0,58%.

Фьючерсы на ведущие американские индексы умеренно подрастают до 0,25%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются: японский индекс Nikkei 225 — на 3%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,43%, при этом австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,13%.

Стоимость нефти сокращается на 0,5%, до 79,88 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,02% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1319 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в среду на фоне скачка акций "Газпрома" на 4% в благоприятных новостных условиях. Сползание рынка нефти не помешало восстановлению стоимости российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,7%, до 4149,02 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,98%, до 1802,52 пункта. Падение доллара на 66 копеек, до 72,47 рубля объясняет сильное различие в динамике основных индексов.