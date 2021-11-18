МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций умеренно снизится в четверг на фоне дешевеющей нефти, считают аналитики.

Также негатива добавляют снижающиеся цены на промышленные металлы, полагают они.

ПРОГНОЗЫ

"С учетом утреннего падения нефтяных котировок состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным спадом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Московская биржа

Мосбиржа 25 ноября не будет торговать американскими акциями

"Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск)", — добавляет он.

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4135-4145 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4120, 4100 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 4150, 4170 пунктов, добавляет он.

"Учитывая находящийся под давлением нефтяной рынок и почти полное отсутствие значимой статистики, ожидаем сегодня консолидацию индекса Мосбиржи в нижней границе диапазона 4100–4150 пунктов", — говорит Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

По состоянию на утро четверга на мировых рынках преобладают сдержанные коррекционные настроения, также обращает внимание аналитик. Вместе с ценами на нефть дешевеют и на промышленные металлы, указывает он. И хотя американские фьючерсы торгуются в слабом плюсе, ключевые азиатские рынки расположились в "красной" зоне второй день подряд, добавляет он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Немецкий и французский фондовые индексы вновь достигли новых исторических рекордов в среду, в то время как британский индикатор снизился на рекордном за 10 лет уровне инфляции в стране. В то же время биржевые индексы США сократились до 0,58%.

Фьючерсы на ведущие американские индексы умеренно подрастают до 0,25%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются: японский индекс Nikkei 225 — на 3%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,43%, при этом австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,13%.

Стоимость нефти сокращается на 0,5%, до 79,88 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,02% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1319 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в среду на фоне скачка акций "Газпрома" на 4% в благоприятных новостных условиях. Сползание рынка нефти не помешало восстановлению стоимости российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,7%, до 4149,02 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,98%, до 1802,52 пункта. Падение доллара на 66 копеек, до 72,47 рубля объясняет сильное различие в динамике основных индексов.