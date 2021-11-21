МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Телефонные мошенники действуют по определенной логике — при подготовке атак они учитывают в основном два фактора, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Мошенники научились обманывать россиян под видом Пенсионного фонда

По словам эксперта, если анализировать логику мошенников, то можно выделить два основных момента. Первый из них — исходная информация о потенциальной жертве. Часть попыток мошенничества совершается "на пустой базе" — у мошенников есть только телефон и имя с отчеством потенциальной жертвы. В этом случае им необходимо сначала получить более обширные сведения. "Если атака основана на данных вскрытой электронной почты или на информации с зараженного вирусом устройства, то мошенники могут действовать эффективнее", — объяснил Сизов.

Другой важный момент, по его мнению, это — выбор времени для общения с потенциальной жертвой.

"Одними из любимых дней, когда мошенники предпринимают атаки на клиентов банков, являются пятницы и выходные дни. Это связано с тем, что в выходные в банках меньше квалифицированных сотрудников, которые могут более точно отреагировать на новую схему мошенничества и снизить потенциальный ущерб", — объяснил эксперт.

В качестве эффективной защитной меры он порекомендовал немедленное прекращение разговора — сразу же после просьбы сообщить какую-либо личную информацию. А кроме того, Сизов советует после срыва атаки позвонить в банк по номеру, который указан на тыльной стороне карты, и узнать, все ли в порядке со счетом.