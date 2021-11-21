Эксперт назвал ключевые моменты в логике телефонных мошенников - информация о жертве и время атаки
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Телефонные мошенники действуют по определенной логике — при подготовке атак они учитывают в основном два фактора, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
По словам эксперта, если анализировать логику мошенников, то можно выделить два основных момента. Первый из них — исходная информация о потенциальной жертве. Часть попыток мошенничества совершается "на пустой базе" — у мошенников есть только телефон и имя с отчеством потенциальной жертвы. В этом случае им необходимо сначала получить более обширные сведения. "Если атака основана на данных вскрытой электронной почты или на информации с зараженного вирусом устройства, то мошенники могут действовать эффективнее", — объяснил Сизов.
Другой важный момент, по его мнению, это — выбор времени для общения с потенциальной жертвой.
"Одними из любимых дней, когда мошенники предпринимают атаки на клиентов банков, являются пятницы и выходные дни. Это связано с тем, что в выходные в банках меньше квалифицированных сотрудников, которые могут более точно отреагировать на новую схему мошенничества и снизить потенциальный ущерб", — объяснил эксперт.
В качестве эффективной защитной меры он порекомендовал немедленное прекращение разговора — сразу же после просьбы сообщить какую-либо личную информацию. А кроме того, Сизов советует после срыва атаки позвонить в банк по номеру, который указан на тыльной стороне карты, и узнать, все ли в порядке со счетом.
https://1prime.ru/News/20211121/835284385.html