МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает в начале торговой сессии вторника по основным биржевым индексам, продолжив ощутимый обвал понедельника и обновляя многомесячные минимумы, свидетельствуют данные Московской биржи. Мосбиржа приготовила новые требования к эмитентам

Индекс Мосбиржи к 10.22 мск снижается на 0,6%, до 3848 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1624 пунктов. Но минутами ранее оба индекса пробивали круглые уровни в 3800 и 1600 пунктов — впервые с июля и августа соответственно.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника упал на 3,58%, до 3872,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,55%, до 1628,1 пункта. Оба индекса обновили тогда минимумы с конца августа.