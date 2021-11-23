МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В России отмечается замедление роста цен на новостройки — в октябре первичное жилье подорожало в среднем на 0,9%, хотя ранее цены каждый месяц увеличивались на 2,4-4%, говорится в сообщении Сбербанка. Продажи новостроек в России выросли с начала года

Как указывается в нем со ссылкой на "Сбериндекс", в октябре по сравнению с сентябрем цены на первичное жилье в России выросли в среднем на 0,9% — до 87,3 тысячи рублей за квадратный метр. В результате происходит сокращение разрыва в ценах на "вторичку" и новостройки.

"Для сравнения, с января по сентябрь цены на квартиры в новостройках ежемесячно росли на 2,4-4%", — приводятся в сообщении слова главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова.

Он уточнил, что в Москве изменения менее ярко выражены, но заметны. В октябре "первичка" (к сентябрю) подорожала на 1,1% — до 224 тысяч рублей за "квадрат". При этом за первые девять месяцев она в среднем росла на 1,7% ежемесячно.