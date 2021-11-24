МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банк России предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян, ставка по которому будет привязана к ключевой ставке ЦБ или инфляции, заявила зампред регулятора Ольга Полякова. В Центробанке рассказали об изменении лимита страховки по вкладам

"Если говорить о категории граждан малообеспеченных, мы предлагаем разработать механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами…. Процентная ставка привязана к ключевой или к уровню инфляции", — сказала Полякова, выступая в Госдуме.

Она отметила, что каждый человек сможет иметь только один такой вклад, а его сумму предлагается ограничить.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла до 6,98% с 6,7% в третьей декаде октября, и это стало максимумом за 27 месяцев. В то же время годовая инфляция в России на 15 ноября ускорилась до 8,1%, а ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 7,5% годовых.