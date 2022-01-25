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За последние сутки в Москве выявлено 18 935 случаев COVID
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За последние сутки в Москве выявлено 18 935 случаев COVID-19, умерли 75 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки 18 935, 1126 человек... ПРАЙМ, 25.01.2022
новости, оперштаб по борьбе с коронавирусом, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. За последние сутки в Москве выявлено 18 935 случаев COVID-19, умерли 75 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 18 935, 1126 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 3 999, 75 человек умерло за сутки", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 212 980 случаев коронавируса, выздоровели 1 931 016 человек, умерли из-за COVID 38 514 человек.