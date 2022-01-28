МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Рост "бытового" майнинга криптовалют негативно влияет на ситуацию с перекрестным субсидированием в электроэнергетике, считают в "Совете производителей энергии" (СПЭ). Песков опроверг согласие Путина разрешить майнинг в ряде регионов

"Рост "бытового" майнинга негативно влияет на ситуацию с перекрестным субсидированием в электроэнергетике. Возникает ситуация, когда высокомаржинальные объекты потребления покупают электроэнергию по регулируемым тарифам (РД) для населения, которые 2-3 раза ниже нерегулируемых цен рынка на сутки вперед", — сообщила пресс-служба ассоциации.

По данным СПЭ, максимальный рост потребления майнинга по тарифам для населения возникает в регионах с самым низким тарифом, например — в Иркутской области. Также ассоциация обращает внимание на тот факт, что майнеры не оплачивают инвестиционные составляющие на рынке мощности, тем самым перекладывая финансовую нагрузку на иных потребителей оптового рынка.

"Ассоциация поддерживает позицию Минэнерго о положительном влиянии роста потребления "легального" майнинга…, потребляющих электроэнергию на равных основаниях с промышленностью – по рыночным ценам без всяких субсидий", — также указывается в сообщении СПЭ.

Улучшению ситуации, по мнению ассоциации, будет способствовать введение дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления. В том числе с применением экономически обоснованных цен на электроэнергию на объемы потребления существенно выше среднего уровня бытового потребления.

ЦБ ранее в январе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

С целью урегулировать потребление электроэнергии майнерами правительство РФ в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.