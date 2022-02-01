МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ракета-носитель Falcon 9 с пятой попытки осуществила запуск итальянского спутника COSMO-Skymed, передает компания SpaceX. Илон Маск заявил о риске банкротства SpaceX

Изначально запуск планировался на 27 января, но трижды переносился из-за непогоды и один раз в связи с появлением в зоне запуска постороннего судна.

Спутник COSMO-SkyMed, предназначенный для радиолокационного зондирования Земли, выводится на низкую околоземную орбиту.