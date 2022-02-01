2022-02-01T02:52:00+03:00
2022-02-01T02:54:02+03:00
2022-02-01T02:52:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220201/835945702.html
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с итальянским спутником
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ракета-носитель Falcon 9 с пятой попытки осуществила запуск итальянского спутника COSMO-Skymed, передает компания SpaceX. Изначально запуск планировался на 27 января, но трижды... ПРАЙМ, 01.02.2022
новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/56/835945691.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/56/835945691.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/56/835945690.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/56/835945690.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/56/835945684.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/56/835945684.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211201/835380026.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ракета-носитель Falcon 9 с пятой попытки осуществила запуск итальянского спутника COSMO-Skymed, передает компания SpaceX.
Изначально запуск планировался на 27 января, но трижды переносился из-за непогоды и один раз в связи с появлением в зоне запуска постороннего судна.
Спутник COSMO-SkyMed, предназначенный для радиолокационного зондирования Земли, выводится на низкую околоземную орбиту.