МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре 2021 года снизилась до 2,7% с 2,8% в ноябре, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. СМИ выяснили, что думают в Японии по вопросу санкций против России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне ноября.

Число безработных в стране в декабре составило 1,71 миллиона человек, что на 230 тысяч (на 11,9%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,88 миллиона человек, уменьшившись на 30 тысяч человек (на 0,1%) в годовом выражении.