МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны, что к 2024 году более 80 миллионов россиян будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале Госуслуг либо вообще без заявления. Голикова рассказала о подготовке платформ для быстрого создания вакцин

Она также отметила, что в России будет меняться процедура установления инвалидности, к 2024 году она будет устанавливаться без запроса документов от человека.

Вице-премьер также сообщила, что граждане РФ смогут получать информацию о выписанных лекарствах в личном кабинете "Мое здоровье" и отслеживать статус подготовки документов для проведения медико-социальной экспертизы.

По ее словам, 31 миллион россиян воспользовались цифровыми сервисами в личном кабинете "Мое здоровье", а самыми востребованными сервисами стали запись к врачу и вызов врача на дом через портал госуслуг, а также информирование об оказанной медицинской помощи.