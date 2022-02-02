МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Согласно результатам исследования HeadHunter, более 60% граждан РФ готовы на переезд в другой регион ради работы, не готовы — более четверти (26%). Работодателям рекомендовано перевести на удаленку максимум сотрудников

Опрос показал, что 55% респондентов проживают в том же регионе России, где родились, 31% переехали в текущий регион проживания более трех лет назад, а 14% — менее трех лет назад. Больше всего переехавших в Санкт-Петербурге (59%), Воронежской области (56%) и Краснодарском крае (55%).

Эксперты установили, что 53% опрошенных, которые постоянно проживали в одном и том же месте, считают, что у них в регионе много приезжих, при этом 30% придерживаются обратного мнения. Чаще всего о большом количестве переехавших говорят жители Краснодарского края (87%), Москвы (82%) и Санкт-Петербурга (77%).

По данным исследования, лишь 27% респондентов уверены, что из-за приезжих местным сложнее устроиться на работу, еще 59% не видят здесь взаимосвязи, остальные затруднились ответить. Чаще других на сложность трудоустройства из-за приезжих сетуют в Краснодарском крае (59%), Москве (45%) и Подмосковье (40%). Менее всего конкуренции с переехавшими опасаются респонденты из Татарстана (81%), Челябинской и Нижегородской областей (по 77%).

Среди тех, кто переехал, 29% искали работу на новом месте жительства больше месяца, у 13% на это ушло от двух до четырех недель, 10% трудоустроились меньше, чем за две недели, 14% — за несколько дней, показало исследование.

Еще 17% переехавших пока не искали работу, а 16% изначально решились на релокацию, потому что им предложили работу. Последние чаще всего встречаются среди высшего менеджмента (41%), строителей (29%) и работников производства (26%). У 59% россиян после переезда увеличилась заработная плата, у 17% — сократилась, у 24% осталась без изменений.

В целом на переезд ради работы готовы 61% россиян, не готовы — 26%. При этом мужчины с большей вероятностью согласятся на релокацию (66% против 55% среди женщин). Среди регионов больше всех к переезду ради работы готовы коренные жители Свердловской области (75%), а в Санкт-Петербурге больше всего тех, кто на переезд ради работы не согласен (37%).

Исследование проводилось с 24 по 31 января 2022 года среди 2399 соискателей.