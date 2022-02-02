МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью журналистам, что 80% случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге вызваны штаммом "омикрон". Глава Роспотребнадзора рассказала о результатах борьбы с COVID в России

По словам Поповой, штамм обладает очень высокой контагиозностью и очень заразный, поэтому он быстро распространяется в больших городах — Москве, Санкт-Петербурге.

"Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это "омикрон" — сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что при этом 20% случаев коронавируса пока еще приходится на "дельту", при которой болезнь протекает тяжело и поражает людей с ослабленным здоровьем и с сопутствующими заболеваниями.

Попова пояснила, что стремительный рост заболеваемости COVID отмечается в РФ, при этом среди инфицированных в Москве около 40% не имеют симптомов, а в целом по стране на бессимптомные формы приходится от 17 до 20% случаев.

РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБЫ С "ОМИКРОНОМ"

Глава Роспотребнадзора сообщила, что результаты борьбы с волной COVID, вызванной "омикроном", в России очень неплохие. Этому способствовали своевременно принятые меры, которые позволили выиграть несколько месяцев на подготовку системы здравоохранения.

Она пояснила, что "очень рано, с самых первых дней, выставили все необходимые кордоны".

"Мы закрыли все возможные входы для вируса. Это был уже необходимый элемент программы "Санитарный щит". Мы контролировали тех, кто прилетает из стран, где вирус был выявлен, прямо в аэропортах", — сказала Попова.

При этом, она подчеркнула, что границы не закрывались и авиарейсы не приостанавливались, но на карантин отправляли лиц, прибывших из стран с высокой заболеваемостью.

РОЛЬ ВАКЦИНАЦИИ

Попова сообщила, что среди заболевших "омикроном", 70% не были привиты и не болели ранее.

Она отметила, что среди тех, кто заболел повторно, а их очень небольшой процент, люди, которые болели больше года назад и которые не были ревакцинированы.

По ее словам, это еще одно подтверждение того, что хорошая иммунная защита позволяет людям не страдать от нового штамма.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В РОССИИ

Попова отметила, что летальность от COVID в России, как и нагрузка на койки на сегодняшний день не растет, динамика, отражающая данные о числе госпитализированных, пока отрицательная. По ее словам, летальность меньше по сравнению с предыдущим штаммом, при этом число вновь инфицированных каждый день растет, причем стремительно.

Она также добавила, что наибольший рост заболеваемости COVID в РФ наблюдается среди работающих людей в возрасте от 30 до 49 лет и среди подростков 15-18 лет. Это связано с тем, что у них максимальная степень контактов и они "практически не стараются себя защитить с помощью масок", но маски, по ее словам, от детей не требуются.

Глава Роспотребнадзора заявила, что сегодня COVID видит перед собой взрослое иммунное население и детское неиммунное, поэтому и начинает поражать детей.

"Это естественный ход эволюции вируса. Это, в принципе, никто и не скрывал, мы это предполагали", — пояснила она.

По ее словам, показатели заболеваемости коронавирусом среди пожилых людей пока невысокие.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.