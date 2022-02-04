МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Рубль после паузы в четверг продолжает восстановительный рост в пятницу днем на фоне рекордно дорогой за несколько лет нефти, следует из данных торгов. Стоимость Brent превысила $93 за баррель

Возвращение спроса на рублевые фондовые активы добавляет поддержки курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.37 мск снижался на 49 копеек — до 75,96 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 87,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

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Геополитический негатив несколько поутих. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках визита главы РФ в Китай обсудили весь спектр двусторонних отношений и международного сотрудничества, уделив внимание напряженности, которую Запад нагнетает вокруг Москвы и Пекина.

Внешний рыночный фон также ощутимо улучшился благодаря закреплению рынка нефти выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель сорта Brent, на максимумах с октября 2014 года. Днем цена барреля Brent растет на 2% — до 93 долларов.

Участники торгов отыгрывают данные о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 1 миллион баррелей, до 415,1 миллиона баррелей. При этом спрос на нефть в США остается повышенным из-за волны морозов, накрывшей Техас.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 95,2 пункта, также сигнализируя о повышении спроса на риск.

Российские индексы акций и ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи растут, что свидетельствует о возврате спроса на рублевые активы.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,6% и 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,05 тысячи за баррель сорта Brent — максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжает сдержанно реагировать как на позитивные, так и на негативные сигналы с внешних рынков, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Экономист объяснил, что спасло рубль на этой неделе

"Тем не менее, если глобальные площадки возобновят рост, а нефть не испытает ощутимого снижения, доллар может проверить на прочность сильную поддержку на отметке 75,6 рубля", — оценивает он.

В настоящий момент геополитическая премия, накопившаяся с начала декабря 2021 года, оценивается в 6-8%, и в отсутствие геополитических рисков курс доллара мог бы составить 71-72 рубля, говорит в свою очередь Максим Петроневич из банка "Открытие".

"При этом весьма вероятно укрепление рубля до этого уровня под воздействием рекордных поступлений экспортной выручки в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России и в случае резкой разрядки конфликта", — отмечает аналитик.

"В то же время с большой вероятностью геополитическая неопределенность и "качели" на рынке в ближайшее время – с перерывом на Олимпиаду – сохранятся, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. До середины весны ожидаем сохранения курса на уровнях 75-76 рублей за доллар", — добавил он.