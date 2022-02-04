Курс рубля растет до 75,96 за доллар и 87,18 за евро на рекордно подорожавшей нефти
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Рубль после паузы в четверг продолжает восстановительный рост в пятницу днем на фоне рекордно дорогой за несколько лет нефти, следует из данных торгов.
Возвращение спроса на рублевые фондовые активы добавляет поддержки курсу рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.37 мск снижался на 49 копеек — до 75,96 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 87,18 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ
Российская валюта в пятницу продолжила расти, компенсируя сильное ослабление января.
Геополитический негатив несколько поутих. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках визита главы РФ в Китай обсудили весь спектр двусторонних отношений и международного сотрудничества, уделив внимание напряженности, которую Запад нагнетает вокруг Москвы и Пекина.
Внешний рыночный фон также ощутимо улучшился благодаря закреплению рынка нефти выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель сорта Brent, на максимумах с октября 2014 года. Днем цена барреля Brent растет на 2% — до 93 долларов.
Участники торгов отыгрывают данные о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 1 миллион баррелей, до 415,1 миллиона баррелей. При этом спрос на нефть в США остается повышенным из-за волны морозов, накрывшей Техас.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 95,2 пункта, также сигнализируя о повышении спроса на риск.
Российские индексы акций и ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи растут, что свидетельствует о возврате спроса на рублевые активы.
В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,6% и 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,05 тысячи за баррель сорта Brent — максимума за несколько лет.
ПРОГНОЗЫ
Рубль продолжает сдержанно реагировать как на позитивные, так и на негативные сигналы с внешних рынков, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Тем не менее, если глобальные площадки возобновят рост, а нефть не испытает ощутимого снижения, доллар может проверить на прочность сильную поддержку на отметке 75,6 рубля", — оценивает он.
В настоящий момент геополитическая премия, накопившаяся с начала декабря 2021 года, оценивается в 6-8%, и в отсутствие геополитических рисков курс доллара мог бы составить 71-72 рубля, говорит в свою очередь Максим Петроневич из банка "Открытие".
"При этом весьма вероятно укрепление рубля до этого уровня под воздействием рекордных поступлений экспортной выручки в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России и в случае резкой разрядки конфликта", — отмечает аналитик.
"В то же время с большой вероятностью геополитическая неопределенность и "качели" на рынке в ближайшее время – с перерывом на Олимпиаду – сохранятся, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. До середины весны ожидаем сохранения курса на уровнях 75-76 рублей за доллар", — добавил он.
https://1prime.ru/News/20220204/835984359.html