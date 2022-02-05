МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших в минет онлайн-ритейлеров — американский Amazon — показал рекордный прирост рыночной стоимости ценных бумаг за день среди компаний США, как пишет The Wall Street Journal, капитализация компании в пятницу, 4 февраля. выросла на $191,3 млрд. Apple открыла представительство в России

Акции Amazon 4 февраля выросли почти на 14%, это рекорд почти за семь лет. Компания обошла Apple, чья стоимость неделю назад за день увеличилась на $181,3 млрд.

Рост акций счвязан с тем, что накануне Amazon опубликовал отчетность по итогам четвертого квартала прошлого 2021 года: чистая прибыль выросла с $7,2 млрд до $14,3 млрд, выручка год к году выросла на 9% и составила $137,4 млрд. Прибыль на одну акцию выросла почти в два раза — с $14,09 до $27,75.

Отметим, что Amazon зафиксировал рекордный однодневный прирост рыночной стоимости компании на следующий день после обвала бумаг Meta на 25%: стоимость компании снизилась до $676,4 млрд против примерно $900 млрд накануне.