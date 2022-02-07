МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник утром коррекционно снижается к доллару после роста на 2% за предыдущую торговую неделю, свидетельствуют данные торгов. Эксперт научил, как выгодно покупать валюту на бирже

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару снижается до 1,1436 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1447 доллара. Курс доллара к иене растет до 115,37 иены за доллар со 115,2 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,04%, до 95,52 пункта.

Европейская валюта в понедельник корректируется вниз к доллару после роста прошлой недели. Основной рост курса пришелся на четверг, когда инвесторы ожидали результатов заседания Европейского центробанка.

Позднее в понедельник будут опубликованы данные по объему промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний. По мнению аналитиков, в декабре показатель снизился на 0,3% к предыдущему месяцу.