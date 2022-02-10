МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ФАС РФ ПРИЗНАЛА КОМПАНИЮ GOOGLE НАРУШИВШЕЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — ВЕДОМСТВО

ФАС РФ ОПРЕДЕЛИТ РАЗМЕР ШТРАФА ДЛЯ GOOGLE В ХОДЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ — ВЕДОМСТВО

УСТАНОВЛЕННЫЕ GOOGLE ПРАВИЛА YOUTUBE УЩЕМЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧИВАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ — ФАС РФ

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