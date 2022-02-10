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2022
https://1prime.ru/News/20220210/836032075.html
ФАС Росиии признала Google нарушившей антимонопольное законодательство
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. ФАС РФ ПРИЗНАЛА КОМПАНИЮ GOOGLE НАРУШИВШЕЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — ВЕДОМСТВО ФАС РФ ОПРЕДЕЛИТ РАЗМЕР ШТРАФА ДЛЯ GOOGLE В ХОДЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ —... ПРАЙМ, 10.02.2022
новости, экономика
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ФАС РФ ПРИЗНАЛА КОМПАНИЮ GOOGLE НАРУШИВШЕЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — ВЕДОМСТВО
ФАС РФ ОПРЕДЕЛИТ РАЗМЕР ШТРАФА ДЛЯ GOOGLE В ХОДЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ — ВЕДОМСТВО
УСТАНОВЛЕННЫЕ GOOGLE ПРАВИЛА YOUTUBE УЩЕМЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧИВАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ — ФАС РФ
Новость дополняется