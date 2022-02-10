МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером перешел к росту к евро после данных об инфляции в США, ускорившейся сильнее прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в США ускорилась до сорокалетнего максимума

По состоянию на 17.44 мск курс евро снижался до 1,1401 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1422 доллара, тогда как до выхода статистики евро дорожал. Курс доллара к иене рос до 116,19 иены со 115,49 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,42%, до 95,9 пункта.

Валютные трейдеры отреагировали на данные о том, что годовая инфляция в США за январь ускорилась до максимальных с февраля 1982 года 7,5% против 7% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали уровень в 7,3%. В месячном выражении инфляция в январе составила 0,6% при прогнозе в 0,5%.

Теперь инвесторы будут ждать более стремительных действий Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении монетарной политики, в частности более резкого повышения ставок.

"Уровень инфляции в США оказался очень высоким, и теперь есть больше шансов, что ФРС примет более жесткий подход к монетарной политике", — сказал газете Wall Street Journal главный рыночный аналитик Avatrade Наим Аслам (Naeem Aslam). Эксперт прогнозирует, что к июню этого года ставка ФРС будет находиться на уровне в 1,25%.