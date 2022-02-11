МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам решения регулятора по ключевой ставке брошку в виде весов. Набиуллина прокомментировала свои "сигнальные" брошки

В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо решил повысить ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых.

Журналисты банковского пула предполагают, что знак весов на броши свидетельствует о переходе к нейтральной денежно-кредитной политике.

Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте 2020 года — это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.

С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке глава Банка России надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.

В прошлый раз, в декабре, глава ЦБ надевала брошь "Щелкунчик". Предполагалось, что это было символом разрешения сложных проблем, которые стоят перед ЦБ, и одновременно наступающего Нового года.