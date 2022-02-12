МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В Донецке произошел взрыв на контролируемой украинскими силовиками территории, написала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

По словам последнего, ситуация находится под контролем.

"Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно", — приводит слова Пушилина Симоньян.

Корреспондент РИА Новости в Донецке сообщил, что днём в субботу на удалении от Донецка был слышен хлопок, похожий на взрыв, но ситуация в городе спокойная.