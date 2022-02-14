МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Инициатива Минприроды существенно увеличить размер платы за пользование водными объектами для ГЭС может привести к росту итоговой стоимости электроэнергии для населения, считает предправления "Совета рынка" (регулятор энергорынков) Максим Быстров. Регулятор энергорынков назвал размер долга россиян за электричество

"Безусловно, вероятность потенциального влияния столь существенного увеличения водного платежа на рост тарифов для населения очень высока. Рост затрат, обусловленных увеличением водных платежей, определённо скажется на росте тарифов ГЭС, что, в свою очередь, может привести к росту итоговой стоимости электроэнергии для населения", — приводятся в сообщении энергорегулятора слова Быстрова.

Минприроды предлагает вдвое увеличить ставки за промышленный забор воды и в 2,5 раза для гидроэнергетики, но внести проект постановления в правительство до 1 февраля не удалось из-за разногласий с Минэнерго и ФАС, сообщила в понедельник газета "Коммерсант".

Водный налог и ставки водопользования касаются ГЭС, а также компаний, которые забирают воду из водных объектов или используют их акватории. Рост ставок, помимо энергетиков, серьезно затронет водоканалы, производителей никеля и меди, а также предприятия сельского хозяйства. Инициатива, по оценке Минприроды, привлечет в бюджет дополнительно 39,3 миллиарда рублей к 2025 году, которые можно будет направить на оздоровление рек.

Наиболее критичен рост ставок для владельцев ГЭС в Сибири и на Дальнем Востоке — En+ и "Русгидро". Согласно проекту постановления, повышающий коэффициент к ставке платы за пользование водными объектами для них в 2022 году составит 7,65 вместо действующего 3,06, в 2023 году — 8,8 вместо 3,52, в 2024 году — 10,3 вместо 4,05, в 2025 году — 11,63 вместо 4,65.

В Минэнерго изданию сообщили, что не поддерживают проект, поскольку дополнительные расходы ГЭС в 2022–2025 годах составят около 46,3 миллиарда рублей. Одноставочный тариф на электроэнергию для населения в ценовых зонах оптового энергорынка вырастет в среднем на 2% сверх прогноза, для неценовых зон (Калининград, Коми, Архангельская область, Дальний Восток) — на 3% сверх прогноза на 2024 год.

Схожую оценку приводит ФАС, устанавливающая тарифы ГЭС только для неценовых зон. Как следует из письма заместителя главы службы Виталия Королева в Минэнерго от 4 февраля, рост тарифа на электроэнергию в 2023 году в неценовых зонах составит 250%, дополнительная финансовая нагрузка — 782,3 миллиона рублей, а одноставочный тариф в среднем вырастет на 1,6% сверх прогноза социально-экономического развития. ФАС также напоминает, что, поскольку рост тарифов для населения ограничивается, принятие проекта увеличит объем перекрестного субсидирования в электросетях.

"Рост тарифов на электроэнергию для населения ограничен предельными индексами. Поэтому крайне маловероятно, что они компенсируют рост соответствующих затрат гидрогенерации. И означает это одно: рост и без того запредельного уровня перекрёстного субсидирования. То есть за эксперименты с водными платежами по факту заплатит бизнес", — соглашается с ФАС Быстров.