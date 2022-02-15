МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Консолидированная выручка "Яндекса" в 2021 году по US GAAP выросла на 54% и составила 356,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-компании. "Яндекс.Go" опроверг зависимость цены поездки от стоимости телефона

"Общая выручка в 2021 году выросла на 54% по сравнению с 2020 годом и составила 356,2 млрд руб. Это выше прогноза аналитиков в 351 млрд руб", — говорится в сообщении. Доля нерекламной выручки в 2021 году составила 53% от общей выручки "Яндекса". Рекламная выручка за год выросла на 27% по сравнению с 2020 годом и составила 166,6 миллиарда рублей.

Скорректированная чистая прибыль за 2021 год снизилась на 55% по сравнению с предыдущим годом и составила 8 миллиардов рублей. "В частности, на показателе сказались инвестиции в быстрорастущие сегменты бизнеса (например, e-commerce и медиасервисы)", — пояснили в "Яндексе". Скорректированный показатель EBITDA снизился на 29% и составил 32,1 миллиарда рублей.

По итогам четвертого квартала консолидированная выручка выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 110,3 миллиарда рублей. Рекламная выручка увеличилась на 26% по сравнению с годом ранее, до 48,4 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 29% и составил 9,7 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 55%, до 2,6 миллиарда рублей.

Акции "Яндекса" усилили рост до 7,5% после публикации компанией финансовой отчетности и прогнозов.

К 13.08 мск бумаги компании дорожали на 7,75% — до 3737 рублей. При этом индекс Мосбиржи рос лишь на 3,4%.

ВЫРУЧКА ГРУППЫ "ТАКСИ" "ЯНДЕКСА"

Выручка группы "Такси" "Яндекса", включающей направления такси, каршеринга, фудтеха и доставки, в 2021 году по US GAAP выросла к предыдущему году на 94% — до 131,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в компании.

Общая выручка "Яндекса" в 2021 году выросла до 356,2 миллиарда рублей.

Согласно сообщению компании, общий показатель GMV (gross merchandise value, совокупный оборот товаров) этих четырех направлений в четвертом квартале 2021 года вырос на 75% по сравнение с аналогичным периодом 2020 года и составил 212,5 миллиарда рублей.

"Выручка группы компаний "Такси" (MLU) в Q4 2021 выросла на 93% по сравнению с Q4 2020 и составила 42,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA группы компаний "Такси" (MLU) в Q4 2021 выросла на 208% по сравнению с Q4 2020 и составила 5,4 млрд руб", — говорится в сообщении "Яндекса".