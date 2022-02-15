МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказа журналистам в кулуарах Госдумы, когда будет готов законопроект о регулировании криптовалюты. В Минфине России выступили за более жесткие ограничения по криптовалютам

"Конечно, если правительство поручило, мы не можем не написать", — ответил он на вопрос, будет ли готов законопроект к 18 февраля.

Банк России опубликовал в январе консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.

Правительство России одобрило 8 февраля концепцию, согласно которой предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.

Минфину совместно с Банком России поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.