МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что встреча прошла в деловой атмосфере, лидеры предметно и обстоятельно обсудили все актуальные вопросы двусторонних отношений и перспективы их развития.

Путин отметил, что особое внимание было уделено наиболее актуальным проблемам международной повестки дня.

Российский лидер добавил, что Шольц впервые посещает Россию в качестве главы германского правительства, но в период руководства Гамбургом в качестве первого бургомистра города он, в частности, во многом способствовал развитию побратимских, партнерских связей с Санкт-Петербургом, и этим связям в 2022 году исполняется уже 65 лет.

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