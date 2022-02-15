МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Фосагро" планирует расширять экспорт удобрений в Бразилию на фоне введенных пошлин против российской продукции со сторон других стран, заявил гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев во время форума совета предпринимателей России и Бразилии.

"Со своей стороны, мы готовы рассмотреть возможность наращивания поставок экоэффективных российских удобрений на бразильский рынок и поддерживаем работу в области регулирования и взаимного признания требований к сельскохозяйственной продукции, удобрениям и продовольствию. Во многом, это стало следствием введенных… пошлин со стороны США и Китая", — сказал он.

Глава "Фосагро" напомнил, что за 2021 год, компания уже увеличила поставки удобрений на бразильский рынок на 40%, превысив цифру в 1,5 миллионов тонн. "Мы рассчитываем поддерживать достигнутые темпы поставок удобрений, а также изучаем возможности их увеличения. АПК (агропромышленный комплекс) продолжит быть локомотивом увеличения товарооборота России и Бразилии", — подытожил Гурьев.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. За 2021 год компания увеличила производство удобрений и прочей товарной продукции на 3,1% по сравнению с показателем 2020 года — до 10,48 миллиона тонн. Чистая прибыль, по итогам прошлого года, составила 129,674 миллиарда рублей.