МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. По данным "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform, транзит российского газа через газотранспортную систему Украины в среду снова был снижен. СМИ: НАТО изучает возможность строительства газопровода в Европе

Так, текущая заявка на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 16 февраля составляет 51,59 миллиона кубометров. Это на 26% ниже заявки на 15 февраля, когда транзит российского газа через украинскую ГТС немного подрос после снижения с середины прошлой недели.

При этом данный показатель более чем в два раза меньше контрактных обязательств "Газпрома" на 2022 год и соответствует среднему уровню января, когда наблюдалось резкое падение поставок газа РФ через Украину.

Мощности газопровода "Ямал-Европа", который наряду с "Северным потоком" и украинской ГТС является одним из основных маршрутов поставок российского газа в Европу остаются невостребованными как на регулярных, так и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод по-прежнему работает в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.