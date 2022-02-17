МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский Минтруд разработал концепцию новой редакции закона "О занятости населения", в которой сделал акценты на вопросах теневой занятости, безработицы и на правовом статусе самозанятых граждан, работающих на цифровых платформах, сообщает газета РБК со ссылкой на ведомство. Минтруд предложил создать социальный фонд на основе ПФР и ФСС

Ранее в феврале глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что в России действует закон о занятости, "которому больше 30 лет". По его словам, количество изменений, которые были в него внесены за это время, подчеркивают необходимость сформировать обновленный нормативный документ. Он сказал, что под эту задачу на площадке на базе Госдумы была сформирована рабочая группа для актуализации работы по подготовке новой редакции закона.

"Минтруд разработал концепцию новой редакции закона "О занятости населения". В ней предлагается бороться с нелегальным трудоустройством, изменить правила выплат пособий по безработице и установить нормы труда для самозанятых", — пишет издание.

Отмечается, что министерство представило концепцию нового законопроекта на заседании рабочей группы при комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как сообщили РБК в министерстве, предполагается, что документе внесут в Госдуму в осеннюю сессию 2022 года.

Как пишет газета, концепция обозначает ряд проблемных вопросов, на которые необходимо обратить внимание. Например, предлагается дать определение и обозначить последствия теневой занятости, сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами и проработать вопросы пособия для безработных. Также в концепции делается акцент на правовом статусе самозанятых граждан, работающих на цифровые платформы и по договорам гражданско-правового характера. Согласно документу, для них, например, закрепят нормы по времени работы и отдыха.