МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Самый чистый регион России — Горный Алтай, а лидер по загрязнению — Красноярский край с Норильском, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Путин предложил серьезные меры для решения вопросов экологии

По ее словам, в Горном Алтае существует лишь один "объект накопленного вреда" — Акташский ртутный завод, но если в ходе реализации федерального проекта "Генеральная уборка" его ликвидируют, Горный Алтай станет "абсолютно чистым регионом".

В этой ситуации, отмечает Радионова, у Роспотребнадзора в регионе останется одна забота — сохранение биоразнообразия и предоставление местному населению возможностей заниматься традиционными видами хозяйствования.

Вместе с тем она привела статистические данные по трем наиболее загрязненным регионам.

"При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 миллиона тонн в год (11% выбросов по России), или 30 тысяч вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны. В Череповце уровень выбросов в атмосферу 280 тысяч тонн (1,7% выбросов по России). Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк — 278 тысяч тонн (1,6%)", — отметила глава Росприроднадзора.