Аналитики ждут снижения продаж жилья в США на вторичном рынке в январе
DailyFX: аналитики ожидают снижения продаж жилья в США на вторичном рынке в январе на 1%
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в январе снизилось на 1% по сравнению с показателем декабря – до 6,1 миллиона, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR) будут опубликованы в пятницу, 18 февраля, в 18.00 мск.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на 19, до 516 агрегатов.
https://1prime.ru/News/20220218/836093690.html
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