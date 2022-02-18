МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в январе снизилось на 1% по сравнению с показателем декабря – до 6,1 миллиона, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Белый дом ожидает замедления рекордной за почти полвека инфляции в США

Соответствующие данные Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR) будут опубликованы в пятницу, 18 февраля, в 18.00 мск.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на 19, до 516 агрегатов.