МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ/Dow Jones. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал в четверг, что высокий уровень инфляции требует от ФРС принятия быстрых мер. Он также считает, что рынок облигаций спокойно переживет изменения в денежно-кредитной политике. ФРС США не исключила ускорение ужесточения политики

По словам Булларда, он выступает за то, чтобы повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт к июлю, а также за то, чтобы во 2-м квартале начать сокращение портфеля активов ФРС, объем которого близок к 9 трлн долларов.

Он также сказал, что центральному банку следует планировать продажи своих активов, но пока будет достаточно сокращать баланс пассивно, просто не замещая погашаемые облигации.

"Лучшая реакция в этой ситуации – это отмена значительной доли стимулирования в начале цикла ужесточения политики", — сказал Буллард. По его словам, когда ФРС начнет повышать ключевую ставку от близких к нулю уровней, она все равно будет поддерживать экономику. "Не думаю, что мы сильно рискуем спровоцировать рецессию", проводя такую политику, сказал он.

Буллард отметил, что рынок облигаций уже учитывает в котировках планируемые центральным банком меры и справится с сокращением присутствия ФРС в этой области.

В этом году Буллард является голосующим членом комитета по операциям на открытом рынке. Он также является одним из самых убежденных сторонников повышения процентных ставок с целью борьбы с инфляцией. Можно почти с полной уверенностью утверждать, что на заседании в марте ФРС повысит ключевую ставку, а вскоре начнет сокращать свой баланс.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, также являющаяся голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке, сказала в четверг: "Считаю целесообразным повышение ключевой ставки в марте и продолжение ее повышения в последующие месяцы".

"Если к середине года инфляция не замедлится до ожидаемых темпов, я поддержу более быструю отмену стимулирования во втором полугодии", — добавила она.

Местер также сказала, что центральному банку на определенном этапе нужно будет рассмотреть возможность продажи ипотечных облигаций в рамках мер, направленных на сокращение баланса.

Некоторые руководители ФРС не разделяют желания Булларда агрессивно повышать процентные ставки. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в среду, что согласна с повышением в марте, но, по ее мнению, в дальнейшем нужно будет дождаться данных, прежде чем что-то решать.

"По-моему, март подходит для первого повышения, — сказала она. — В дальнейшем мы, конечно, будем следить за данными и обсуждать, какие требуются меры".

Также в среду президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сказал: "Думаю, правильно, что мы принимаем меры. Мы уже приняли меры к нормализации денежно-кредитной политике и к защите от риска", понимая, что высокие уровни инфляции сами не снизятся.

Вместе с тем он выступил против слишком агрессивного повышения ставок. "Я предупреждаю своих коллег и себя: давайте не заходить слишком далеко" с повышением ставок, сказал он. "Если мы будем повышать ставки слишком агрессивно, мы рискуем резко затормозить экономику, ввергнуть ее в рецессию" и, возможно, вернуть ее туда, где она была до пандемии, когда инфляция была слишком слаба, сказал Кашкари.

— Автор Michael S. Derby

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ