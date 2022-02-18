2022-02-18T13:57:00+03:00

2022-02-18T13:57:53+03:00

2022-02-18T13:57:00+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220218/836096650.html

СМИ: Банк России подготовил законопроекты о запрете криптовалюты

Новости

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ РФ ПОДГОТОВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ЗАПРЕТЕ ОБОРОТА И ВЫПУСКА КРИПТОВАЛЮТЫ В СТРАНЕ, А ТАКЖЕ О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЯ — ИСТОЧНИК РИА НОВОСТИ Новость дополняется ПРАЙМ, 18.02.2022

криптовалюты, финансы, экономика, новости, цб рф, криптовалюты, запрет, штрафы

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60