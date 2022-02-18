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2022
https://1prime.ru/News/20220218/836096650.html
СМИ: Банк России подготовил законопроекты о запрете криптовалюты
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Новости
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ЦБ РФ ПОДГОТОВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ЗАПРЕТЕ ОБОРОТА И ВЫПУСКА КРИПТОВАЛЮТЫ В СТРАНЕ, А ТАКЖЕ О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЯ — ИСТОЧНИК РИА НОВОСТИ Новость дополняется ПРАЙМ, 18.02.2022
криптовалюты, финансы, экономика, новости, цб рф, криптовалюты, запрет, штрафы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПОДГОТОВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ЗАПРЕТЕ ОБОРОТА И ВЫПУСКА КРИПТОВАЛЮТЫ В СТРАНЕ, А ТАКЖЕ О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЯ — ИСТОЧНИК РИА НОВОСТИ
Новость дополняется