МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает падение после заявлений об эвакуации населения ЛНР и ДНР в Россию, следует из данных Московской биржи. Рубль перешел к снижению на заявлениях об эвакуации людей из ДНР в Россию

Рублёвый индекс Мосбиржи к 17.18 мск падал на 3,5%, до 3388 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 3,5%, до 1399 пунктов.

ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ.