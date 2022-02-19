ДОНЕЦК, 19 фев — ПРАЙМ. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. На территории Ростовской области предположительно взорвался снаряд

По его словам, наступление начнется с артиллерийского удара и пойдет в трех направлениях: главный удар Краматорск — Дебальцево, приазовское направление и луганское направление. Все направления предполагают выход к российской границе.

Согласно данным, на операцию выделяется 5 суток. Цель — выдавливание русскоязычного населения ДНР и ЛНР в Россию и получение контроля над территорией республик.

При этом агрессия Киева может начаться в ближайшее время: украинские силовики резко увеличили количество обстрелов территории ДНР, обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться, отметил Басурин. В ДНР обстреляли три населенных пункта, в том числе Донецк

Кроме того, в ДНР активизировались диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков на социально значимых и промышленных объектах, есть жертвы среди мирного населения, добавил он.

Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики вынуждены вести ответный огонь, чтобы подавлять огневые точки украинских силовиков и не допустить гибель мирного населения, сообщил Басурин.