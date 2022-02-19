КИЕВ, 19 фев — ПРАЙМ. Киев решительно отвергает все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ, заявил в своем Twitetr министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Второй снаряд разорвался в Ростовской области

"Украина не производила никаких подобных обстрелов", — заявил Кулеба и призвал срочно провести "беспристрастное международное расследование" инцидентов, о которых сообщают российские СМИ.

Ранее источник РИА Новости сообщил о двух взрывах снарядов на территории Тарасовского района Ростовской области недалеко от границы РФ с Украиной. Ростовские пограничники подтвердили эту информацию.