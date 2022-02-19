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Киев отвергает обвинения в попадании украинских снарядов в Россию
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Киев решительно отвергает все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ, заявил в своем Twitetr министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Украина не... ПРАЙМ, 19.02.2022
новости, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИЕВ, 19 фев — ПРАЙМ. Киев решительно отвергает все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ, заявил в своем Twitetr министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина не производила никаких подобных обстрелов", — заявил Кулеба и призвал срочно провести "беспристрастное международное расследование" инцидентов, о которых сообщают российские СМИ.
Ранее источник РИА Новости сообщил о двух взрывах снарядов на территории Тарасовского района Ростовской области недалеко от границы РФ с Украиной. Ростовские пограничники подтвердили эту информацию.